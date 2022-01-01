"هاجر الشرنوبي رفقة محمود حميدة في كواليس "نقل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي جمهورها بصورة تجمعها بالفنان محمود حميدة، من كواليس مسلسل "نقل عام"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلقت هاجر على الصورة: "مسلسل نقل عام، قريبًا".

مسلسل "نقل عام" تدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويسجل العمل التعاون الثاني بين محمود حميدة والمنتج ريمون مقار والمنتج محمد محمود عبدالعزيز بعدما قدّم معهما مسلسل "الأب الروحي" عام 2017.

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين.