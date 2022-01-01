فن ومشاهير

محمد رمضان يرقص ويتناول البطاطس ويشاهد أحدث كليباته في لايف

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطل الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، في لايف، شاهد خلاله معهم فيديو كليب أغنيته الجديدة "متعودة".

وظهر رمضان في نهاية الفيديو وهو يرقص ويتناول البطاطس، أثناء مشاهدته للفيديو كليب.

رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "متعودة"، بالتعاون مع مؤدي الراب الجزائري سولكينج، عبر قناته بموقع "يوتيوب".

وروج محمد رمضان للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشر مقطعا منها معلقا: "أنا عفش بيتنا آثار.. ثقة في الله نجاح".

ويستعد محمد رمضان لخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "مشوار لحد هناك" وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، ويشاركه بطولة العمل الفنانة دينا الشربيني.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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