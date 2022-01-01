زوجة شريف منير.. شاركت في "الرجل الآخر" ولهذا اعتزلت التمثيل 20 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعود الفنانة المعتزلة لورا عماد إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع، في حكاية "وأنسى روحي وياك".

ونشرت لورا مقطع فيديو لها أثناء تصوير حكاية وأنسى روحي وياك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك، انتظرونا النهاردة على on e، للمنتج الكبير أحمد عبدالعاطي، والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار، يارب التوفيق".

ويعد هذا الظهور الأول لزوجة شريف منير، بعد زواجها منه في عمل فني.

وكشفت لورا عن سبب ابتعادها عن التمثيل في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، في مارس من العام الماضي، قائلة: "اعتزالي حصل بالصدفة، وبعد فريدة بنتي حسيت إني متدبسة وعندي مسؤولية كبيرة".

وأضافت: "لما الواحد بيمثل بيكون في حد بياخد باله شوية ويساعد، لكن دا ما كنش متاح بالنسبة لي".

وعن ظهورها مع زوجها الفنان شريف منير في أماكن عامة، وحرص الجمهور على التقاط صورا معه، وهل كان ذلك يعيدها للتفكير في التمثيل، وكان يجعل مسألة الابتعاد صعبة، قالت: "خلاص دي بقت حاجة عادية".

وشاركت لورا في أعمال: "السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، لو كان ده حلم".

لورا هي زوجة الفنان شريف منير، وأنجبت منه ابنتيها فريدة، كاميليا.

حكاية "وأنسى روحي وياك" يشارك فيها ميرهان حسين ومحمد عز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.