إيرادات الجمعة.. "الكاهن" الأول و"برا المنهج" يتفوق على "أبو صدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الجمعة 31 ديسمبر إيرادا بلغ مليونا و444 ألفًا و603 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

الكاهن

احتل فيلم "الكاهن" صدارة شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 613 ألفًا و854 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

في المركز الثاني يأتي فيلم "مربع برمودة" محققًا 374 ألفًا و207 جنيهات.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وجاء في المركز الثالث فيلم "برا المنهج" 218 ألفًا و822 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز الرابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ122 ألفًا و945 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وذهب المركز الخامس لفيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 53 ألفًا و372 جنيها.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "المحكمة"، محققا 22 ألفًا و231 جنيها.

المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

الإنس والنمس

واحتل المركز السابع فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 20 ألفًا و274 جنيها.

الإنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفاز بالمركز الثامن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 14 ألفًا و136 جنيها.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

عروستي

وذهب المركز التاسع لفيلم "عروستي" والذي حقق 4 آلاف و762 جنيها .

عروستي تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.