فيديو وصور.. السماء تمطر الأسماك في أميركا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - كان الطقس في تيكساركانا، التي تمتد عبر تكساس وأركنساس، يوم الأربعاء عاصفاً مع احتمال سقوط الأسماك.

هبت عاصفتان عبر المنطقة وبعد أن تبددت، وجد السكان في كلتا الولايتين أنّ الأرض مليئة بالأسماك الميتة.

وفقاً لمدينة تيكساركانا، تكساس، يُشار إلى هذه الظاهرة باسم ‘المطر الحيواني’ وتحدث عندما تجرف الحيوانات المائية الصغيرة في أنابيب المياه أو المسودات التي تحدث على سطح الأرض.

وقال جيمس أوديرش ل WCIA أنه كان يعمل في وكالة لبيع السيارات المستعملة على جانب تكساس عندما سمع أصواتاً عالية في الخارج.

وقال: “كان هناك صوت صاخب من الرعد وعندما فتحنا الباب، نظرت إلى الخارج وكانت السماء تمطر بقوة وسقطت سمكة على الأرض”.

نشر شخص آخر مقطع فيديو على تويتر بعنوان:” نعم. أمطرت الأسماك في منزلي أيضاً”.

كما شارك العديد من السكان الآخرين صوراً ومقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أسماكاً صغيرة ميتة على الأرض.

كان بعضها يتراوح طوله بين أربع وخمس بوصات.

في ملعب Tiger Stadiumالرياضي، حيث كان فريق كرة القدم يتدرب، قام أحد اللاعبين بركل سمكة كانت مستلقية بالقرب من الخطوط الجانبية.

وقال غاري شاتليان، خبير الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، لصحيفة Gazette: “يتم التقاط الأسماك من قبل الرياح وينزلون مثل أي حطام. يمكن التقاطها من أي مكان ما مثل بحيرة تيكسوما. كان يمكن أن يأتوا من أي مكان.”

حدث هذا مع الحيوانات المائية الصغيرة الأخرى بما في ذلك الضفادع وسرطان البحر.

هذه الظاهرة لا تحدث فقط في الولايات المتحدة، حيث كانت تمطر الأسماك في أستراليا العام الماضي.

وجد المزارعون في بلدة يوا الريفية، غرب بريسبان في كوينزلاند، أسماكاً ترفرف في البرك بعد أن ضرب إعصار استير المنطقة في 24 شباط.

قال ريك شيلز، الذي يدير حديقة Yowah Caravan Park، أنه لاحظ كلاً من الأسماك الميتة والحية المنتشرة حول ممتلكاته بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وقال لقناة ABC: ” بينما كنت أسير رأيت سمكة صغيرة، طولها حوالي بوصة واحدة، تسبح في البركة. ”

وتابع قائلاً: ” قلت في نفسي هذا أمر غير اعتيادي، لا توجد طريقة يمكن أن تخرج فيها من الماء، من الواضح أنها تأتي من السماء.”

وقال عالم الأسماك في متحف كوينزلاند جيف جونسون أنّ الأسماك التي عثر عليها شيلز كانت من نوع شائع يعيش في المياه العذبة.

وقال جونسون إنّ أمطار الأسماك تحدث بشكل منتظم في أستراليا الداخلية.

وقال: “لدى هذه الأسماك رغبة لا تصدق في التفرق عندما تأتي الأمطار. حتى أنهم سيسبحون لمسافة كيلومترات فوق مسارات العجلات المليئة بالمياه.”