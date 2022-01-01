فنانة شهيرة؛ طلقها زوجها “بالثلاثة” بسبب طلعت زكريا ثم ندم وزوجها من رجل “مُحلل” حتى تعود له من جديد.. لن تتوقع أبدًا من هي؟

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 09:57 مساءً - اشتهرت من خلال عدة شخصيات قدمتها في أفلام معروفة مثل “الناظر”، و”جاءنا البيان التالي”، و”إتش دبور”، و”حاحا وتفاحة”، وغيرها من الأعمال التي حظيت بإعجاب الجمهور، ومن أشهر أدوارها، ذلك الذي ظهرت فيه مع الفنان محمد سعد، وقالت خلاله “الإيفيه” (الجملة المضحكة) الشهير لها: “الله وأنا مالي يا لمبي!”.

إنها الفنانة الراحلة “سحر كامل” التى لم تحظى طوال مشوارها الفني بأدوار تحمل مساحة كبيرة، ولكنها تمكنت من ترك بصمتها من خلال أداء أدوارها الكوميدية البسيطة، التي رسمت الضحكة على وجوه الملايين من المصريين.

سحر كامل مع أحمد السقا في مسرحية عفروتو

ولدت سحر كامل في محافظة القاهرة لأب يعمل مهندس وأم تعمل مدرسة لغة إنجليزية، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وأحبت التمثيل منذ الصغر، وعندما كانت في الثانوية العامة شاهدها المخرج ناجى انجلوا في الشارع وعرض عليها التمثيل فرحبت بالأمر لأنها تحبه إلا أن والديها رفضوا الفكرة لعدم رغبتها في دخول ابنتهما مجال التمثيل.

سحر كامل مع محمد سعد في فيلم الناظر

أصرت على موقفها برغبته في التمثيل وتظاهرت بالمرض وإصابتها بانهيار عصبي حتى وافق والدها وذهب معها إلى التصوير بناء على طلب والدتها، وكان العمل عبارة عن فيلم تليفزيوني من بطولة مديحة كامل وأبو بكر عزت وإخراج ناجى أنجلو، وتزوجت سحر كامل بعد ذلك ولديها 3 أبناء هم كريم وشادى ومصطفى، الأول خريج تجارة خارجية واقتصاد دولى ودرس اخراج مع المخرج سمير سيف، والثاني يدرس في معهد السينما قسم انتاج، والثالث مصطفى يغنى راب.

سحر كامل مع محمد هنيدي في فيلم وش إجرام

شاركت خلال مشوارها الفني في عدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وأبرز أدوارها في “وش اجرام” مع محمد هنيدى حيث انها صاحبة الايفيه الشهير “اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة”، كما عملت مع هنيدى أيضاً فيلم “جاءنا البيان التالي إذ كانت تدير بيت دعارة في الفيلم، وقالت بعد مداهمة الشركة للمكان:”في إيه ده أنا كنت نايمة لوحدي”، ليجيبها هنيدي:يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة”.

سحر كامل تقف أمام الزعيم عادل إمام في فيلم حسن ومرقص

ومن أبزر الأعمال التي شاركت فيها الراحلة سحر كامل أفلام “55 إسعاف”، “صاحب صاحبه، “محامى خلع”، “عسكر في المعسكر”، “أحلى الأوقات”، “في محطة مصـر”، “خليك في حالك”، “عبده مواسم”، مسرحية “عفروتو” مع محمد هنيدى وأحمد السقا، ومسلسلات “يا رجال العالم اتحدوا”، “النساء قادمون”، “أمس لا يموت”، “قضية رأى عام”، “قلوب”.

سحر كامل مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

وتسبب أحد مشاهد الفنانة الراحلة سحر كامل التي ظهرت فيه خلال فيلم “حاحا وتفاحة” في طلاقها؛ وذلك بسبب ظهورها بقميص نوم في مشهد مع الفنان الراحل طلعت زكريا، فألقى زوجها يمين الطلاق “بالثلاثة” عليها أثناء العرض الخاص لفيلم حاحا وتفاحة، وعادت مرة أخرى إلى زوجها بعد أن هدأت الأوضاع بينهما.

آخر ظهور إعلامي للممثلة سحر كامل قبل وفاتها

وفاة سحر كامل

وتوفيت الفنانة المصرية، سحر كامل، صباح يوم الإتنين الموافق 5 يوليو 2021، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 40 عاما، شاركت خلالها في مجموعة من الأفلام الناجحة، وتميزت بأدوار كوميدية خالدة.

وأعلن الممثل المصري، محمد علي رزق، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وفاة سحر كامل، وعلق قائلا على صورة لها: “توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول من ساعدتني لأكون ممثلا”.

وتابع: “علمتني ماذا أفعل وكانت تأخذني لمكاتب الكاستينج (تجارب الأداء).. كانت تمسك النصوص وتساعدني على الحفظ، وتفهمني”.

وكانت كامل قد ظهرت على الشاشة للمرة الأولى عام 1979، عندما قدمت دور “آمال” في فيلم “الباحثة”، بعدما اكتشفها المخرج الكبير ناجي أنجلو.

وشاركت الفنانة الراحلة في قرابة 70 عملا خلال مسيرتها الفنية، لكن الأعوام الثلاثة الأخيرة لم تشهد مشاركتها في أي عمل فني.

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