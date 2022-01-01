كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 08:52 مساءً - أدلى الفنان ” نادر أبو الليف ” بتصريحات لبرنامج ” The Insider بالعربي ” حول أزمة طلاق الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” من الفنان ” حسام حبيب ” وما تم تداوله من أخبار عنهما وعن تفاصيل علاقتهما في الفترة الأخيرة موجها رسالة لهما .
فقال نادر أبو الليف : ” حسام حبيبي جدا وشيرين حبيبتي جدا وإخواتي واتشرف بيهم ولكن اللي حاصل منهم مش حلو إذا كانت شيرين أو حسام .. مينفعش أنشر غسيلي قدام الدنيا كلها فيه خصوصية ” .
وتابع : ” أتمني منهم إن بابهم يتقفل عليهم أيا كانت في الخلافات بينهم أو مفيش يمكن دا مصطنع يعلم الله ما في الصدور مفيش حاجة مضمونة وممكن دا بيتعمل عشان ألبوم شيرين اللي نزلته مثلا ” .
وعلى جانب آخر أعلن نادر أبو الليف عن عودته للساحة الغنايئة في الفترة المقبلة وعلق على ذلك قائلا : ” الفترة الجاية هتبقي عودتي قوية وقاتلة وباستماتة كمان .. وعامل شغل جديد ومعايا فرقتي وهعمل شو خارجي ومجهزلكم مفاجآت كتير ” .
وأضاف أنه انتهي من تسجيل مجموعة من الأغاني وأخرى مازال العمل جاري بها على أن يطرح أغنية كل شهرين .. كما أنه تعاون مع مطربة شهيرة لم يكشف عن إسمها في اغنية دويتو ومن المحتمل طرحها في شهر يناير الجاري .
https://www.facebook.com/watch/?v=417478840073905&t=168
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يثير الجدل بتصريحاته عن أزمة طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب : ” قد تكون مصطنعة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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