شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة ورشوان توفيق يحييان ذكرى مرور 8 سنوات على رحيل ممدوح الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المخرج الكبير مجدى أبو عميرة والفنان القدير رشوان توفيق ندوة "رحلة إبداع الليثى" المقامة بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل السيناريست الكبير ممدوح الليثى، وذلك بحضور ابنه الإعلامى عمرو الليثى والسيناريست عاطف بشاى.

تدور الندوة حول مناقشة أعماله والجوائز التى حصل عليها، حيث عمل نقيبا للمهن السينمائية عام 1989 كما ساهم فى تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية.

ويعقب الندوة عرض فيلم ميرامار قصة الأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثى، إخراج كمال الشيخ، وتدور أحداثه داخل بنسيون تمتلكه امرأة يونانية ويسكنه عدد من الشخصيات لكل منهم حكاية.