شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم: أكتر واحدة موهوبة في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان هشام جمال، على توجيه رسالة للنجمة دنيا سمير غانم، تزامنًا مع العام الجديد وعيد ميلادها، حيث نشر عدد كبير من الصور التي جمعتهما داخل الأعمال الفنية التي شاركها فيها وصور أخرى من بعض المناسبات، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "كان المفروض صور كتير تكون موجودة في البوست ده زي كل سنة، بس للأسف تقريبا كل حاجة تأجلت بسبب السنة الأصعب عليكي وإن شاء الله السنة الجديدة هتكون أحسن بكثير، ربنا يصبرك يا دنيا ويرحم أكتر أب وأم جمال ومحترمين شفتهم، اللي جابوا لينا أكتر واحدة موهوبة في الدنيا".

ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمى، من الأراضى المقدسة عبر ستورى حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شكرًا لكل النعم اللى على شكل جمهور، اللى تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوى عشان عيد ميلادى، أنا بشكركم من كل قلبى".

وأضافت دنيا سمير غانم، "النهاردة كان يوم صعب أوى عليا وعلى إيمى، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابى ومامى، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللى دعالنا فى أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم وبتنمالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب".



هشام جمال مع دنيا سمير غانم

وتحتفل النجمة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وتعد دنيا من أهم نجمات الدراما والسينما وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللا لا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وغيرها من الأعمال، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسلها "عالم موازى" خلال الفترة المقبلة.

دنيا سمير غانم اثبتت موهبتها وتركت بصمتها فى الفن من خلال الأعمال التى قدمتها فى السينما أو الدراما، فهى موهوبة فى الغناء أيضاً وقدمت عدة أغاني منها أغنية "قصة شتا" التي حازت علي إعجاب الجمهور في عام 2014، حيث حققت الأغنية الأرقام القياسية العربية ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013، وقدمت الكثير من الإعلانات، وفي عام 2015 شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكس فاكتور بجانب الفنانة إليسا، والفنان راغب علامة.