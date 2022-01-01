شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحتفل بالعام الجديد: بعد سنتين من عدم الاستقرار النفسى أنا متفائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد بالعام الميلادى الجديد، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بعد مرور سنتين من عدم الاستقرار النفسي.. ينتابني إحساس بالتفاؤل والاستبشار بسنة أكثر هدوءًا واقبالاً على الحياة "لكن يظل كل هذا مجرد إحساس"، كل عام وأنتم بالف خير".

وفى سياق آخر طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أحدث أغانيها الجديدة "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.



الديفا سميرة سعيد



أناقة سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة