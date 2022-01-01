شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يتألق فى حفل رأس السنة بالإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم رامي صبري خلال الساعات الماضية حفل رأس السنة الجديدة، بالإمارات وذلك بحضور جماهيري كبير حرص على التواجد في الحفل للاستماع إلى أغانى مطربهم المفضل.

وتواجد رامي بين جمهوره حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تفاعل كبير من الجمهور المشارك في الحفل، حيث رددوا أغنياته خلال الحفل وطلبوا منه بعض الأغنيات فسارع بتلبية طلباتهم، كما حرص عدد كبير من الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع رامي صبري وهو ما جعل رامي يسارع بالاستجابة لهم.

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة منها "كلمة وغريب الحب وهموت من غيرها" وغيرها، وخلال الحفل داعب رامي صبري أحد الأطفال من الحضور عندما سأله عن سبب تواجده في هذا الوقت المتأخر فأجاب الطفل بـ"بحبك".

وظهر رامي خلال الحفل بإطلالة داكنة باللون الأسود الكامل بتصميم بسيط للغاية وحرص على التحرك بين جمهوره طوال فقرات الحفل.