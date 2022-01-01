شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى عام 2021 فى إطار دعم وتوجيهات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئاسة الفنان القدير ياسر صادق 4 حفلات موسيقية لفرقة المركز الموسيقية فى مناسبات وأعياد رسمية وقومية بالإضافة إلى تكريم اسم شيخ المداحين محمد الكحلاوي؛ وإهداء نجله الدكتور أحمد الكحلاوى بعضا من مقتنيات والده للمركز؛ مع إحياء الدكتور أحمد الكحلاوى للحفل.

كما اعتمد المركز 3 دراسات نقدية لمناقشة العروض المسرحية التى قدمت على مسارح البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ومع احتفاء وزارة الثقافة بمرور أربعين عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور؛ أقام المركز دراسة نقدية من إعداد: مصطفى سليم؛ تتناول إصدار المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية "عبث إدريس وعبد الصبور" تأليف: أحمد سخسوخ.

وفى إطار مشاركة المركز بفعاليات "عام مصر- تونس الثقافى 2021 - 2022" قدم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أمسية فنية للسيرة الهلالية بين مصر وتونس وبعض الأغانى المصرية والتونسية؛ غناء: الفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية مع فقرة تتناول السيرة الهلالية والهلاليون بين مصر وتونس؛ إعداد: د. محمد ريحان.

كما حرص الفنان القدير ياسر صادق على تسليم فريد نجيب سرور؛ درع تكريم المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ13 "دورة الآباء" وشهادة تقدير باسم والده؛ من الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، وذلك بمقر المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وبحضور المخرج عادل عبده- رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية؛ وأسرة الشاعر الراحل نجيب سرور ولفيف من المسرحيين والإعلاميين.

واستمرارا لمشروع النشر المتخصص تم طباعة الإصدارات التالية:

* كتيب يتناول السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، إعداد: سراج الدين عبد القادر.

* كتاب المسرح المصرى 1926ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري؛ مراجعة وتقديم: د. مصطفى سليم.

* كتاب المسرح المصرى 1927 ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري؛ دراسة وتقديم ومراجعة: د. محمد حسن عبد الله.

* العدد الثالث من المجلة الفصلية "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية".

* استمرار الإصدار الشهرى لمجلة المسرح-الإصدار السادس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

علمًا بأن عودة مجلة المسرح جاءت بعد توقف إصدارها لمدة أربعة أعوام، ولأول مرة يصبح مجلس إدارتها وتحريرها بالكامل من المسرحيين، مع توسيع قاعدة الإشتراكات.

كما قام المركز بإعداد وإنتاج أربعة أفلام تسجيلية تستعرض السير الذاتية والفنية لرواد ورموز المسرح المصرى ومنها: شويكار, محمود ياسين (مترجم باللغة الانجليزية), فاروق فلوكس، وصلاح عبد الصبور (مترجم باللغة الانجليزية)؛ والذى تم عرضه ضمن مشاركة المركز باحتفاء وزارة الثقافة بمرور أربعين عاما على رحيل الكاتب والشاعر صلاح عبد الصبور.بالإضافة إلى خمسة أفلام تسجيلية يستعرض كل منهم مديرى مسارح (القومي، السلام، الطليعة، الغد، العائم). علمًا بأنه تم التقدم لأول مرة فى تاريخ المركز للمشاركة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة من خلال تقديم أفلام: فرقة رضا للفنون الشعبية، محمود ياسين، صلاح عبد الصبور.

ووثق المركز 28 عرضًا مسرحيًا مشاركًا بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ14 بالإضافة إلى حفلى الافتتاح والختام، وتوثيق (فيديو– فوتوغرافيا) احتفالية قطاع شئون الإنتاج الثقافى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بمسرح الساحة؛ وفعاليات برنامج "هل هلالك" الذى أقامه قطاع شئون الإنتاج الثقافى خلال شهر رمضان المعظم بمسرح الساحة؛ وحفل تكريم الأمهات المثاليات الذى أقامه قطاع شئون الإنتاج الثقافى بالمسرح القومي؛ واحتفالية توزيع جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية بمسرح ساحة الهناجر والتى أقامها قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ واحتفالية تدشين عروض فرقة المواجهة بالمحافظات والتى أقيمت بالمسرح القومي، وتدشين المرحلة الجديدة لعروض المواجهة والتجوال بالمسرح القومى والعرض المسرحى "الرحلة" بالإضافة إلى 18 عرض مسرحى تم تقديمهم على مسارح البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ومسرح الهناجر.

ودعما لمقتنيات متحف المركز وبالتعاون مع أُسر وأبناء الفنانين الراحلين ومع الفنانين المخضرمين الذين ما زالوا على قيد الحياة (متعهم الله بالصحة)؛ تم جمع بعضًا من مقتنيات كل من: شيخ المداحين محمد الكحلاوى والفنانة القديرة آمال رمزى والقديرة مشيرة إسماعيل والمخرج الراحل فهمى الخولى والفنان الراحل محمد شوقي، وجارى حاليًا استكمال إهداء المركز مقتنيات الراحلين نجيب سرور وكرم النجار وفاروق الفيشاوى ومحمد رضا والفنانة القديرة عايدة كامل والفنان القدير محمود الحدينى والقدير رشوان توفيق والدكتور كمال الدين عيد، بالإضافة إلى مقتنيات رواد ورموز الفن بجميع المحافظات المصرية.

وإستكمالًا لخطة المركز فى إنشاء أجنحة عرض متحفية بمسارح البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية (السلام والعائم ومتروبول والغد والطليعة والبالون والسيرك القومي)؛ أقام المركز جناح عرض متحفى بالمسرح القومي؛ وآخر إضافى بالسيرك القومي، وفى انتظار افتتاح معالى وزيرة الثقافة بعد انتهاء التجهيزات اللازمة.

يحتوى كل جناح من تلك الأجنحة على:

* شاشة عرض تستعرض جميع العروض التى قُدمت على خشبة المسرح مع شرحٍ وافٍ لتاريخ المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلى إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

* عرض متحفى لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من كل العروض التى قُدمت على خشبته.

* مانيكانات لعرض بعض من الملابس التى ارتداها كبار النجوم وجسدوا بها أدوارهم بمسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح.

* بعض من مقتنيات رموز الحركة المسرحية.

* منفذ تسويقى لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة.

* قاعدة بحثية للتعرف على حركة المسرح وتقديم تقرير ربع سنوى للاستعانة به فى إعداد كتاب التوثيق المسرحى عن كل عام مسرحى فى مصر.

وبالتالى تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخص المسرح بدقة شديدة.

وجارى حاليًا إقامة خمسة أجنحة عرض متحفية بقصور ثقافة محافظات: (الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، الفيوم) بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، يحتوى كل جناح على بعض مقتنيات رموز ورواد الفن بكل محافظة.

وفى ضوء تسويق إصدارات مجالات المركز الثلاثة تمت:

* المشاركة فى معرض فيصل للكتاب خلال الفترة من ٨ رمضان حتى ١٨ رمضان ١٤٤٢ (٢٠٢١/٤/٢٠ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠) بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بفيصل؛ وتحقيق مبيعات مرتفعة.

* الاشتراك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٢ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بعرض إصدارات المركز فى مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية داخل صالتى العرض والبيع خلال الفترة من ٢٠٢١/٦/٣٠ وحتى ٢٠٢١/٧/١٥، مع تحميل كافة أغلفة إصدارات المركز على المنصة الإلكترونية والمعرض الإفتراضى شاملة السعر ورقم الإيداع.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمقر أسقفية الشباب بهدف توثيق الفعاليات الثقافية الخاصة بمهرجان الكرازة المرقسية والعروض المسرحية التى تتم داخل المسرح الكنسي، وذلك لأهمية هذه العروض بوصفها رافدًا مسرحيًا هامًا، بالإضافة إلى مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الأنبا موسى فى نشاط مجلة المسرح، والاشتراك الشهرى بالمجلة مما يساهم فى تسويق مجلة المسرح عن طريق مكتبات الكنيسة المصرية المنتشرة فى ربوع مصر.

بالإضافة إلى تفعيل البروتوكول بين أكاديمية الفنون والمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بحيث تودع نسخة من الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) داخل مكتبة المركز وتم إهداء ٥٧ رسالة علمية من أكاديمية الفنون للمركز.

وأقام المركز خلال الفترة الأخيرة ورشة "توظيف التقنيات الحديثة فى التوثيق المسرحي" محاضرًا فيها د. عمرو دوارة، بحضور الباحثين بالمركز وداخل جهات التوثيق الفنى بقطاعات وزارة الثقافة، وورشة "الكتابة المسرحية" محاضرًا فيها الكاتب الكبير/ محمد أبو العلا السلاموني، لإثراء الحركة المسرحية بكوادر من الكُتاب المسرحيين.

وحرصاً من المركز على حقوق أبنائنا من ذوى الهمم، تم فتح باب التقدم للورشة التأهيلية الثانية فى مجالات الموسيقى والباليه والفنون الشعبية لذوى الهمم لتنمية مواهبهم ودمجهم اجتماعيًا والتى يقيمها المركز كل ثلاثة أشهر.

وأخيرا كان حرص المركز على عودة المسابقات المسرحية من خلال الإعلان عن مسابقة "كتابة المسرحية الشعرية" والتى تحمل اسم الراحل صلاح عبد الصبور، وذلك فى إطار احتفال وزارة الثقافة بمناسبة مرور ٤٠ عامًا على رحيل الكاتب صلاح عبد الصبور.