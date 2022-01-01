شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق في حفل رأس السنة بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا، احتفالاً برأس السنة الجديدة مساء أمس فى "ناموس" بدبى، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وقدم عمرو دياب خلال حفل دبي باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور في أجواء من البهجة مع استقبال العام الجديد.

كان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.