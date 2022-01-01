شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين ليست الأولى.. حكايات الفنانين مع العفاريت من هنيدي لـ عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت النجمة شيرين عبد الوهاب تفاصيل مثيرة أثناء استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حينما صدمت الجميع بأن بيتها يسكنه العفاريت قائلة: "الحاجة تبقى قصاد عيني كدة وفجأة تبقى مش موجودة، فابتدى أرحب بيهم وأجيبلوهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر".



شيرين عبد الوهاب فى حلقة صاحبة السعادة

وقالت: "أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو، أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس".

ما قالته شيرين عبد الوهاب لم يكن غريبًا على مسامع البعض ممن اعتادوا على سماع حكايات من تلك النوعية وإن كانت قليلة من قبل عدد من المشاهير ممن تعرضوا لحكاياتهم بخصوص العفاريت والجن، من عائلة عزت أبو عوف وحكاياتهم مع شيكوريل، إلى أمير كرارة وهنيدي مثلما يظهر في التقرير التالى.

عائلة عزت أبو عوف الأشهر

عزت أبو عوف وعائلته بأكملها التي عاشت سنوات طويلة برفقة عفريت شيكوريل بعدما عاشوا داخل فيلا كان يملكها انتقلوا لها بعد وفاته مقتولاً لتعيش العائلة بأكملها أغرب القصص طوال سنوات طفولتهم حتى كبروا مع هذا العفريت.

يسرا وعفريت فيلا عزت أبو عوف

الفنانة يسرا أيضاً عاشت قصص مشابهة حينما زارت فيلا عزت أبو عوف كونها صديقة أخته مها، ورأت هذا العفريت ما اضطرها للركض من البلاكونة بمجرد رؤيته.

هنيدى وعفريت شقة الزمالك

محمد هنيدى أيضًا أكد أنه سبق واستأجر شقة في منطقة الزمالك، وكان برفقته المؤلف احمد عبد الله، حينها ليؤكد أنه وقتها سمع أصوات في المطبخ، تعلو مع الوقت، ليقوم بالجرى وقتها والهروب من الشقة ليعلم أنها مسكونة.

خالد الصاوى وعفريت الفيل الأزرق

الفنان خالد الصاوي يأتي ضمن القائمة، مؤكداً أنه تعرض لموقف أشبه بمشاجرة مع عفريت وهو يحضر لشخصيته فى فيلم "الفيل الأزرق".

باشا مصر والعفريت

لم يسلم "باشا مصر" أمير كرارة" من العفاريت، حينما استرجع ذكريات موقف شعر فيه بخطوات تتبعه منذ سنوات من قبل خيال وهو يسير، وهو الأمر الذي لم يقف عند هذا الحد وإنما وصل إلى حد ضربه من قبل هذا الخيال فى واقعة كاد يموت بسببها.