زوجة شريف منير تشارك في "وأنسى روحي وياك".. بعد اعتزال 20 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعود الفنانة لورا عماد إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، في حكاية "وأنسى روحي وياك".

ونشرت لورا عماد مقطع فيديو لها أثناء تصوير حكاية وأنسى روحي وياك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: ى"الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك، انتظرونا النهاردة على on e، للمنتج الكبير أحمد عبدالعاطي، والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار، يارب التوفيق".

ويعد هذا الظهور الأول لزوجة شريف منير لورا عماد، بعد زواجها منه.

وشارك في حكاية "وأنسى روحي وياك" عدد كبير من الفنانين منهم منة فضالي، صلاح عبدالله، بسمة داوود، وإسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.