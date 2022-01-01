محمد هنيدي يسخر من قصر قامته بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

سخر النجم محمد هنيدي، من قصر قامته، مقارنة بأحد طوال القامة.

ونشر هنيدي، صورة له مع أحد طوال القامة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "شكرا للذين أحبوا أرواحنا رغم أنهم لم يرونا".

وكان الفنان محمد هنيدي، شارك جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بنجله "أحمد"، مؤخرا، وعلّق: "أحمد هنيدي، سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق، ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول".

وتعليقا على منشوره، وضع صورة أخرى تجمعهما، وكتب: "والله وطولت يا أحمد وأنا اللي كنت مفكر إنك هتفضل معايا في نفس الدور".

جدير بالذكر أن أخر أعمال محمد هنيدي، كان تقديمه مسرحية "سلام مربع" مع المخرج خالد جلال، بطولة النجوم: آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، ومحمد محمود وغيرهم، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.