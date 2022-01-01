دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مختلفة

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بطريقة مختلفة، احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد مولدها الـ37، مع أختها إيمي، عبر أداء مناسك العمرة في السعودية.

وعبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، نشرت دنيا صورة تجمعها بشقيقتها إيمي من داخل المسجد الحرام، شكرت من خلالها جمهورها الذي عايدها، وقالت: “شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي”.

وأضافت: النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب”.

وكانت إيمي سمير غانم ابنة الفنان المصري الراحل سمير غانم، قد الجدل المثار خلال الساعات الماضية، حول ارتدائها الحجاب.

ومع استمرار شائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم للحجاب، حسمت الفنانة الجدل، وأعادت نشر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق “إنستغرام”، دون حجاب، لتنفي ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتداء الحجاب.

كما أعادت الفنانة إيمي سمير غانم، نشر صورة وضعتها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، تهنئها بتأدية مناسك العمرة.

وتأتي تأدية إيمي سمير غانم لمناسك العمرة هو الظهور الأول بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إذ اقتصر نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشر صور لهما، والطلب من متابعيها الدعاء لهما.