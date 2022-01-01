في أحدث ظهور له بعد إعلان إنفصاله عن نادية الكامل .. أحمد الفيشاوي يطلب الدعاء لسمية الألفي

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 06:57 مساءً - طالب الفنان ” أحمد الفيشاوي ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بالدعاء لوالدته الفنانة ” سمية الألفي ” بالشفاء العاجل بعد إجرائها لعملية استئصال ورم في الثدي والغدد الليمفاوية مؤخرا .

وتضمن المنشور صورة تجمع أحمد الفيشاوي بالطبيب المعالج لوالدته كاشفا عن علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ الطفولة .

فكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على الصورة : ” أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة ” .

وتابع : ” ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي .. بشكرك وبحبك يا صاحبي .. نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل ” .

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت قد صرحت في الأيام الماضية بأنها بعد حوالي إسبوعين سوف تخضع لمرحلة العلاج الكيماوي والإشعاع .