كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 06:57 مساءً - طالب الفنان ” أحمد الفيشاوي ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بالدعاء لوالدته الفنانة ” سمية الألفي ” بالشفاء العاجل بعد إجرائها لعملية استئصال ورم في الثدي والغدد الليمفاوية مؤخرا .
وتضمن المنشور صورة تجمع أحمد الفيشاوي بالطبيب المعالج لوالدته كاشفا عن علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ الطفولة .
فكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على الصورة : ” أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة ” .
وتابع : ” ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي .. بشكرك وبحبك يا صاحبي .. نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل ” .
يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت قد صرحت في الأيام الماضية بأنها بعد حوالي إسبوعين سوف تخضع لمرحلة العلاج الكيماوي والإشعاع .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور له بعد إعلان إنفصاله عن نادية الكامل .. أحمد الفيشاوي يطلب الدعاء لسمية الألفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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