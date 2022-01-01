شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يحضر لفيلم جديد مع السبكى بعنوان "البنتاكور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج محمد السبكى لـ"الخليج 365"، أنه تم التعاقد مع النجم محمد سعد لتقديم فيلم سينمائى بعنوان مبدئى وهو "البنتاكور"، وتأليف ورشة كتابية، لافتًا إلى أن الورشة لم تنتهِ من كتابة السيناريو، وجارِ اختيار فريق العمل بعد الانتهاء من كتابة السيناريو وبعدها سوف ينطلق التصوير فى العديد من الأماكن فى القاهرة.

وفى سياق آخر عرض للنجم محمد سعد مؤخرًا مسرحية "اللمبى في الجاهلية" فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من يوم 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الماضى، وشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم وإخراج تامر كرم.

وكانت "اللمبى في الجاهلية" هي المسرحية الثانية التي يقدمها محمد سعد في موسم الرياض بعدما عرض مسرحية "فوق كوبري ستانلي" عام 2019 لمدة 5 ليال، وقدم فيها شخصية بوحة الصباح وشارك في بطولتها مى سليم، ويزو، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين