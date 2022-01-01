وفاة نجل فنان شهير برصاصة في الرأس في أمريكا

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 05:43 مساءً - أعلن الفنان والإعلامي العراقي ” صاحب شاكر ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة نجله الوحيد ويدعى ” كرم ” بعد إصابته برصاصة في الرأس في ولاية ميشيغان الأمريكية .

فكتب صاحب شاكر في منشوره ناعيا وفاة نجله : ” اقرأوا الفاتحة لولدي .. وافته يد المنون ليتركني وحيدا ” .

وكشف الفنان العراقي في تصريحات له عن تفاصيل وفاة إبنه كرم في حادث وصفه بالمؤسف للغاية فقال أنه تم العثور على إبنه في السيارة حيث تلقى رصاصة في رأسه تبين أنها دخلت من جهة وخرجت من الجهة الأخرى .

وتابع أنه عثر على مسدس داخل السيارة وأن هذا المسدس ليس لابنه كما أن هذا المسدس كان جديدًا .. وتم نقل كرم إلى المستشفى وهو على قيد الحياة وظل على أجهزة التنفس لفترة ولكنه كان في عداد الأموات .

وأضاف صاحب شاكر أنه لحظة تلقيه الخبر كان خارج المنزل وتلقى محادثة هاتفية لمطالبته بالعودة للمنزل لأن نجله في أزمة .. وعند عودته للمنزل وجد زوج إبنته قد وصل قبله ثم توجها للسيارة التي يتواجد بها نجله الراحل وأخرجاه منها وكانت رأسه مغطاه بالدماء ثم اصطحباه إلى المستشفى .

واستكمل : ” بعض الناس يعتقدون أنه انتحر ولكنه ليس لديه مشاكل وكان مرتاحا .. كما أنه غير معتاد على الخروج سوى للتسوق وشراء أشياء بسيطة ثم يعود للمنزل وليس لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء تعرفهم الأسرة ” .

يذكر أن صاحب شاكر ممثل عراقي من مواليد محافظة النجف عام 1962 ، حاصل على شهادة الدبلوم من بغداد معهد الفنون الجميلة قسم الدراسات المسرحية عام 1985 وحاليا يواصل دراسة الإعلام في كلية “هنري فورد” في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة .

وعمل شاكر منذ عام 1979 في الإعلام العراقي كمذيع ومقدم برامج إذاعية في إذاعتي “بغداد” و”صوت الجماهير” لمدة 6 سنوات .. كما شارك كممثل في العشرات من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية وعدد من الأفلام السينمائية في وسائل الإعلام العراقية والعربية .