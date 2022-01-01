الأمير ويليام وكيت ميدلتون يرحبان بعام 2022 بصورة رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودع دوق ودوقة كامبريدج عام 2021 بصورة رومانسية مذهلة لم يسبق لها مثيل. في ليلة رأس السنة الجديدة، أصدرت حسابات الأمير “وليام” و”كيت” على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة رائعة للزوجين يمسكان أيديهما في المقعد الخلفي للسيارة، جنبًا إلى جنب مع رسالة نصها: “نتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة!”

يبدو أن اللقطة الرومانسية قد تم إلتقاطها في سبتمبر في ليلة العرض الأول لفيلم No Time to Die في لندن، حيث أذهلت الدوقة الجميع بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء بفستانها الذهبي من تصميم “جيني باكهام”.

في هذه الأثناء، بدا الأمير “ويليام” أنيقًا وهو يرتدي البدلة السوداء في العرض الأول للفيلم الذي أقيم في رويال ألبرت هول بلندن.

كان العام الماضي عاماً كبيراً بالنسبة للزوجين الملكيين. في أبريل، احتفل الدوق والدوقة بذكرى زواجهما العاشرة. كشكر على جميع الرسائل اللطيفة التي تلقاها الزوجان، أصدر “ويليام” و”كيت” مقطع فيديو يُظهر لحظات ثمينة بينهما وبين أطفالهما الثلاثة، الأمير “جورج”، الأميرة “تشارلوت” والأمير “لويس”. وقال الدوق والدوقة في رسالة مصاحبة: “نحن ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه في حياتنا كعائلة لمدة 10 سنوات”.

أيضاً، كان الأمير “وليام” و”كيت ميدلتون” قد أعطيا لمحة أخرى عن حياتهما الشخصية في موسم الأعياد هذا مع الإصدار السنوي لبطاقة العطلة الخاصة بهما، والتي تُظهرهما مع أطفالهم الثلاثة، خلال رحلة عائلية إلى الأردن في وقت سابق من عام 2021.

نظراً للارتفاع الحالي في حالات COVID-19 في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، لم تشارك عائلة كامبريدج وبقية أفراد العائلة المالكة في مسيرتهم العامة السنوية في ساندرينجهام مع الملكة في يوم عيد الميلاد. وبدلاً من ذلك، كان من المفهوم أن الأسرة قد زارت الملكة على انفراد بطريقة متباعدة اجتماعياً لقضاء العطلة.