على قائمة “نتفليكس”.. أفضل 10 أفلام في يناير 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دائماً تسعى منصة “Netflix” للاستعداد للعام الجديد بقائمة مميزة من الأفلام، وبالتالي تحتوي المنصة على قائمة مليئة بالإصدارات من الأفلام الجديدة القادمة في يناير 2022.

وسواء كنت من محبي الكوميديا ​​الرومانسية أو تفضل مشاهدة فيلم غامض، فإن عملاق “البث المباشر” لديها قائمة مميزة تتماشى مع جميع الأذواق، بدءاً من “فور تو دينر”، والذي يصل إلى الموقع في 5 يناير، وهو أحد الأفلام التي ركزت على عرض الحب لأول مرة في بداية العام.

وسيكون فيلم “العلاج الملكي” متاحاً أيضاً للمشاهدة في منتصف الشهر، وهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى انتعاشة رومانسية بعد موسم الأعياد، والفيلم يتناول الأمير توماس (مينا مسعود)، وهو يقع في حب مالكة الصالون إيزابيل (لورا مارانو)، وسيتضمن الفيلم أغنية لممثلة قناة ديزني السابقة لورين غراي (26 عامًا)، بعنوان “Dance With You”.

“Four to Dinner”

في هذه الكوميديا الرومانسية التي تثير مفهوم “توأم الروح”، تتجسّد قصص متوازية لأربعة أصدقاء عزّاب يخوضون علاقات ثنائية مختلفة بينهم، الفيلم بطولة إيلينيا باستوريلي، ماتيلدا جولي، وجوسيبي مادجو، وسيكون متاحاً للمشاهدين بدءاً من 5 يناير.

“The Wasteland/The Beast”

يصور فيلم الرعب هذا، باللغة الإسبانية، عائلة معزولة عن بقية المجتمع لأن مخلوقاً مرعباً يزعجهم، وسيكون الفيلم متاحاً للمشاهدة ابتداءً من 6 يناير.

“Dear Mother”

ذات يوم، يكتشف “جان لويس” أن قلبه قد توقف، لم يمت، ويستطيع المشي والتحدث، لكن قلبه لم يعد ينبض. وبمساعدة زوجته وصديقه، يحاول فهم أصل هذا اللغز، وتصل الكوميديا ​​الفرنسية إلى الموقع في 11 يناير.

“How I Fell in Love with a Gangster”

الفيلم البولندي مأخوذ عن رجل العصابات الواقعي نيكوديم (نيكو) سكوتاركزاك، وسيكون متاحاً للمشاهدة على المنصة في 12 يناير.

“Brazen”

بعد مقتل كاثرين، وانكشاف طبيعة عملها بأحد المواقع المشبوهة على الإنترنت، تتجاهل شقيقتها غريس كافة التحذيرات من محقق شرطي، وتقرر التدخل في القضية بحثاً عن الحقيقة، الفيلم قادم إلى “Netflix” في 13 يناير.

“Photocopier”

تظهر هذه الدراما الإندونيسية على الموقع في 13 يناير، ويدور الفيلم حول طالبة تفقد منحتها الدراسية، بسبب تسريب صور لها في إحدى الحفلات، وتضطر للبحث عمّا إذا كانت قد تعرّضت لأمر مدمّر في تلك الليلة.

“Riverdance: The Animated Adventure”

يتتبع فيلم الرسوم المتحركة رحلة صبي أيرلندي مغامر، وفتاة إسبانية، إلى عالم أسطوري، فبعد خسارة مؤلمة، يتعلّم “كيغان” الأيرلندي، وصديقته “مويا”، الرقص وسط المخاطر ومشاعر اليأس، برفقة قطيع من غزلان سحرية مفعمة بالحيوية، والفيلم سيكون متاحاً على “Netflix” في 14 يناير.

“This Is Not a Comedy”

يعثر كوميدي على معنى جديد لحياته، عندما تطلب منه صديقته المقرّبة أن يتبرّع لها بسائله المنوي، ويلتقي فتاةً على اتصال بالفضائيين، والفيلم بطولة غابرييل نونسيو، كاساندرا تشانغيروتي، وأدريانا باز، وسيكون متاحاً على المنصة في 14 يناير.

“The Royal Treatment”

تنتهز مصفّفة شعر من “نيويورك” تُدعى “إيزي” فرصة للعمل في زفاف أمير، لكن حينما تندلع شرارة الحبّ بينهما، تطغى هذه المشاعر على المهنية؟.. الفيلم بطولة مينا مسعود، ولورا مارانو، ويبدأ عرض الفيلم في 20 يناير.

“Munich – The Edge of War”

“ميونيخ على حافة الحرب” فيلم بريطاني، من بطولة جيرمي أيرونز، وهو من أكثر الأفلام الحربية المنتظرة، أخرجه كريستيان شوتشو، وهو مقتبس من رواية روبرت هاريس، التي تحمل الاسم نفسه، وسيكون متاحاً في 21 يناير.

“Home Team”

يأمل مدرب اتحاد كرة القدم الأميركي الموقوف، شون بايتون، إعادة التواصل مع ابنه، من خلال تدريب فريق كرة القدم للشباب، وهو فيلم يندرج تحت نوعية الكوميديا ​​العائلية، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ومن بطولة كيفن جيمس، تايلور لوتنر، وروب شنايدر، وسيكون متاحاً في 28 يناير.