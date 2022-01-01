تفاصيل جديدة في قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت قضية ابنة الفنان المصري رشوان توفيق تطورات جديدة، حيث أجلت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، إحدى الدعوات المقامة من الابنة ضد أبيها إلى جلسة 15 يناير المقبل.

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير الجاري، لتقديم شهادات من بنك مصر تفيد اسم من كان يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال عامي 2021 و2022 وسنده في ذلك.

وكانت آية رشوان قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أولها دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وليست تلك الدعوى القضائية الوحيدة، بل هناك دعوتان قضائيتان ضد والدها، إحداهما تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، والأخرى تطالب بها ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.

وكان الفنان رشوان توفيق البالغ من العمر 88 عاماً قد عبر عن استيائه من الواقعة، واصفا إياها بـ المأساة الأكبر في حياته، واعتبر القضايا محاولة للسيطرة على أمواله خلال حياته.

من جانبه قال محامي الفنان رشوان توفيق، إن الأب كان يسجل الممتلكات باسم أبنائه، لكن الأبناء كانوا يحررون له توكيلات، حتى يثبتوا لوالدهم بقاء ممتلكاته تحت تصرفه من باب الاطمئنان.