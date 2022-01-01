شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مرت سنة بحلوها ومرها و2022 تكون سعيدة مليانة صحة وهنا وراحة بال وأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة القديرة يسرا، أصدقاءها ومحبيها وجمهورها بالعام الجديد، متمنية أن تكون سنة 2022 مليئة بالصحة والهنا وراحة البال وألطاف الله، معربة عن امتنانها وحبها لوجودهم فى حياتها.

ونشرت يسرا، عبر حسابها على انستجرام وفيس بوك، مقطع فيديو استعرضت من خلاله أبرز ما قامت به خلال العام المنتهى، صحبته بتعليق: "مرت سنة بحلوها ومرها.. ودلوقتى بنستقبل سنة جديدة 2022 إن شاء الله تكون سنة سعيدة مليانة صحة وهنا وراحة بال وأفراح ولطف من الله.. شكرًا لأهلى وأصحابى وجمهورى على وجودكم فحياتى بحبكم من قلبى".

وكانت النجمة يسرا، كشفت مؤخرا وخلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الأولى، أنها رفضت عرضين فى السينما العالمية واحد من أمريكا والآخر من فرنسا وأحدهما كان مقابل مليون دولار فى وقت كان المليون دولار رقم كبير.

وأوضحت يسرا أن سبب الرفض هو أنها لن تقدم شيئًا يضر المنطقة العربية، وأنها تفضل أن تظل تقدم أعمالها فى المنطقة العربية وتكبر فيها عن أن تشارك فى مثل هذه الأعمال.

وأضافت يسرا أنه لا يوجد ممثل محظوظ بقدرها، خاصة أنها عملت مع جميع الفنانى الكبار وسعيدة بأنهم دخلوا حياتها وأضافوا لها، مؤكده أنها لم تعمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لكنها تعرفت عليها من خلال إيناس الدغيدى أثناء تصوير فيلم أفواه وارانب ومن وقتها وعلاقتها بها كانت مستمرة.