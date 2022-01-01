شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 5 أفلام تحقيقًا للإيرادات فى شباك تذاكر سينما 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2021 الذى يتبقى على انتهائه ساعات معدودة، نشاطا كبيرا على مستوى السينما رغم أزمة انتشار فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على دور العرض العام الماضى وألقت بظلالها على عدد الأفلام التي عرضت وكذلك أرقام الإيرادات التي تحققت في 2020، إلا أن 2021 شهدت عودة الحياة إلى السينمات وكذلك شباك التذاكر.

ومع انتهاء عام 2021 نرصد أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات هذا العام، ويأتي في الصدارة فيلم "العارف" الذى حصد 63 مليون جنيه، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.



فيلم العارف

ويأتي المركز الثانى فيلم "الأنس والنمس" الذى حقق إيرادات وصلت إلى 58 مليون و500 ألف جنيه، وهو بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.



فيلم الأنس والنمس

وحل ثالثاً في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايردات في 2021، فيلم "مش أنا" الذى حصد 46 مليون جنيه، وهو بطولة تامر حسنى، حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وفكرة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.



فيلم مش انا

وفى المرتبة الرابعة فيلم" البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث حقق 43 مليون جنيه، وهو بطولة طولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.



فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين

وفى المركز الخامس بالقائمة فيلم "وقفة رجالة" الذى حقق 26 مليون جنيه، وهو بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.