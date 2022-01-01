شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ساخرًا من قصره مع أحد طوال القامة: شكرًا للذين أحبوا أرواحنا رغم أنهم لم يرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم محمد هنيدى، من قصر قامته، عندما ظهر فى صورة مع أحد الأشخاص الذين يمتازون بطول القامة الفارع، حيث ظهر فى الصورة وفرق الطول بينهما لافت للنظر بشكل غريب، مستخدما مقولة: "شكرا للذين أحبوا أرواحنا رغم أنهم لم يرونا".

ونشر هنيدى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "شكرا للذين أحبوا أرواحنا رغم أنهم لم يرونا كما عاهدونا".



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وكان النجم محمد هنيدى، نشرًا مؤخرًا صورة له برفقة ابنه الكبير "أحمد"، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلق عليها بشكل طريف حول أوجه الشبه وبين ابنه، قائلا، "أحمد هنيدى سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة ونسى يورث الطول ".

وسبق وكشف النجم محمد هنيدي، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "وش إجرام"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه عام 2006، وظهر بالفيديو مواقف طريفة خلف الكاميرا جمعته مع عدد من نجوم الفيلم منهم لبلبة وبشرى و زيزى مصطفى وضياء عبد الخالق، وعلق هنيدى على الفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "ياريت الفيلم كله كواليس".