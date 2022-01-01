شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يفاجئ جمهوره بغناء "عارفة" لـ على الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم تامر حسنى جمهوره أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى بغناء واحدة من أبرز أغاني على الحجار، وذلك بعدما أكد أنه يكن احتراما كبيرا لـ على الحجار وكان دائم التعلم منه كيفية الانتقال بين الطبقات الغنائية، كما أكد تامر اعتزازه الشديد برأى الحجار فيه حينما أثنى بصورة كبيرة على موهبته منذ البداية.

وكانت الحلقة حملت العديد من المفاجآت بالنسبة لـ تامر حسنى، الذى تطرق لأمور عديدة خلال مسيرته الفنية الحافلة بمجموعة كبيرة من الأفلام والألبومات الناجحة.

وقد استهل الحلقة بالدعاء المصريين، بالكرم وشفاء كل مريض، خلال استضافته ببرنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، حيث قال: ربنا يحقق للجميع أحلامه، وتابع تامر حسنى خلال البرنامج: سنة جديدة وجميلة وبها رضاء وكرم على الجميع ويشفى كل مريض .

وتابع تامر حسنى: لدى مبدأ دائما في حفلاتى أنى طالع بفرح الجمهور مش طالع أعمل شو فلو على الشغل فقط أضع مسرح وأغنى لكن أنا أريد أن أفرح وأبهر الجمهور وأريد عندما يرى أي شخص خارج مصر يرى احفالات في مصر يشاهد ما يحدث في أعظم حفلات العالم يحدث في مصر .

وقال الفنان تامر حسنى، إن يلحن وبكتب لنفسه وبغنى، متابعا: "أنا أخذت جائزة من الولايات المتحدة ألأمريكية أن حالتى أول مرة تحدث أكتب وألحن وأغنى، وأنتج وبخرج أعمالى، حيث أخرجت وأنتجت لنفسى".

وأضاف تامر حسنى، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: "فى السينما مثلت وفى أفلام من إنتاجى والفيلم تأليفى، و90% من أفلامى من تأليفى، مؤكدا: "بذهب فى الأفراح لإفراح الناس، حيث يكون من المقرر أن أغنى ساعة إلا ربع بغنى ساعة وساعتين طالما كله مبسوط فى الأفراح، فأنا فنان وبنبسط لما أجد الناس مبسوطين".

وأكد الفنان تامر حسنى أنه يستطيع أن يقلد الأصوات، قائلا: خلال أغنية "قم اقف وانت بتكلمنى"، التي غناها بهاء سلطان، فهى من كلماتى ولحنى، قلت لبهاء سلطان تعالى نفاجئ مصر ونعمل حاجة نغنيها أنا وانت، ورحب بهاء سلطان بالفكرة، مضيفا: اتفقت أنا وبهاء سلطان على موعد لتسجيل الأغنية وكان 12 ظهرا، وكلمت بهاء اتفقت على الساعة 12 الظهر، وذهبت الأستوديو لتسجيل الأغنية وانتظرته من 12 ظهرا وحتى 8 بليل.