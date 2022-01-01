مع أبو هشيمة.. كيف احتفلت ياسمين صبري برأس السنة 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بحلول العام الجديد 2022، رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة "أبو هشيمة"، وعلقت: "عام جديد سعيد".

ومن جانبه؛ نشر أبو هشيمة هو الآخر، صورة تجمعه بـ"ياسمين" عبر "إنستجرام"، من احتفالهما بحلول العام الجديد.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.