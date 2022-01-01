حورية فرغلي وشيري عادل.. موعد عرض مسلسل "أيام" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تبدأ قناة "MBC مصر"، غداً العرض الأول لمسلسل "أيام"، يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "أيام"، داخل إحدى الحارات الشعبية، ويغوص في أجواء العلاقات المتداخلة بين أبناء الحي الواحد، ويتطرق للكثير من العادات الموروثة.

ويناقش المسلسل اضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الاجتماعية في الحارة.

مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم وغيرهم.

يُعرض مسلسل "أيام" على "MBC مصر" الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 2 يناير 2022 الساعة 9:00 مساءً.