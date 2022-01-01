شيرين عبد الوهاب: "أتمنى أخرج مع براد بيت وبعدها أقابل ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وذلك في حلقتها أمس الجمعة، عن الممثل براد بيت، ولاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، والملاكم محمد علي كلاي، وحلمها الذي لم تحققه.

وقالت شيرين، بالحلقة، إنها لو خُيّرت في أن تكون شخصا آخر لتمنت أن تكون مكان الملاكم الراحل محمد علي كلاي، أو لاعب المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وسألتها إسعاد يونس، عن أكثر من بيضحكها، فأجابت شيرين: "الفنان الراحل سمير غانم".

وردت شيرين على سؤال "لو قدامك آسر ياسين وظافر العابدين وبراد بيت.. تخرجي مع مين وتقضي يوم معاه؟"، لترد: "أخرج مع براد بيت عشان هو مش هيفهم حاجة، وأخرج معاه وأخليه يقعد يغازلني، وممكن نرقص مع بعض رقصة سلو، وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا".

وعن الحلم الذي لم تحققه، فأضافت، أنها تحلم بالأوسكار وستصل لها، وتتمنى إنجاب مزيد من الأطفال، مشيرة إلى أن أفضل يوم في حياتها هو يوم ميلاد ابنتها "مريم" وأنها تتمنى أن يعود هذا اليوم كثيرًا نظرًا لأنه اليوم الذي أصبحت فيه "أم".

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، أحدث أغانيها "وبحلفلك"، عبر قناتها الرسمية في موقع "إيوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس محمد مجدي.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي أصدرته قبل أيام، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأكدت شيرين في بيانها، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي، فاجأت خلاله جمهورها بظهورها حليقة الشعر.