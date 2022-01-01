سر يكشف عن سبب تفضيل بعض الأشخاص القهوة السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المعروف بأن القهوة تحظى بشعبية جارفة في أرجاء متفرقة حول العالم بسبب مذاقها الفريد، وقدرتها على تغيير مزاج الكثير من ‏الناس، خصوصاً في الساعات الأولى من النهار.‏

في هذا المجال، كشفت دراسات أجرتها الأستاذة المساعدة في مجال الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ ‏ماريلين كورنيليس عن سر تفضيل بعض الأشخاص لتناول القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر‎.‎

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن كورنيليس، قولها إن “هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن استهلاك القهوة له تأثير إيجابي على الصحة، ولكن ‏أي شخص ينصحك بشرب القهوة، يقصد عادة القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر”.‎

وأوضحت الباحثة أنها اكتشفت مع فريقها، في بحث سابق، أن متحوراً جينياً قد يكون مسؤولاً عن استمتاع بعض الأشخاص بتناول ‏العديد من أكواب القهوة يومياً، في ما لا ينطبق هذا الأمر على الآخرين‎.‎

وأفادت دراسة جديدة أجرتها كورنيليس، بوجود أنواع أكثر دقة من شاربي القهوة، يفضلون فقط القهوة السوداء عن تلك المضاف إليها ‏الكريمة والسكر‎.‎

تبين من خلال الدراسات أن شاربي القهوة، الذين لديهم هذا المتحور الجيني يهضمون الكافيين على نحو أسرع، ويفضلون القهوة ‏السوداء المرة، ويفضل هؤلاء الأشخاص القهوة السوداء والشاي العادي، لأنهم يربطون المذاق المر بزيادة اليقظة الذهنية التي يسعون ‏إلى الحصول عليها بتناولهم للكافيين‎.‎

وينطبق الأمر ذاته على تفضيل الشوكولاتة الداكنة على تلك المضاف إليها الحليب، فعندما يفكرون في الكافيين، فإنهم يفكرون في ‏طعم مر، لذلك يستمتعون أيضًا بالشوكولاتة الداكنة‎.‎