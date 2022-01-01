أسرار جديدة عن ساعة أبل الذكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمتلك ساعة أبل الذكية مجموعة كبيرة من الميزات والوظائف، ولكن تختفي أغلب هذه الوظائف خلف عدة اختيارات لتفعيلها.

ويمكنك استخدام الاختصارات في ساعةأبل، لتتمكن من الوصول لهذه الوظائف بشكل أسرع قليلًا من المعتاد.

وتعتمد هذه الاختصارات على وظائف موجودة في الساعة بالفعل، وتحتاج لتفعيل الاختصار قبل البدء باستخدامه.

تشغيل الوضع الصامت بشكل سريع

تعتبر التنبيهات الصوتية مفيدة في الكثير من الحالات، ولكن تسبب في الإزعاج إذا كنت في أحد الاجتماعات ونسيت أن تضع الساعة في الوضع الصامت.

ويمكنك تحويل الساعة مباشرةً إلى الوضع الصامت عبر تغطيتها بكف يدك فقط دون الضغط على أي زر.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى تطبيق الساعة في هاتفك، ومن ثم اختيار الصوت والاهتزاز، وبعد ذلك تفعيل اختيار تحويل الساعة للوضع الصامت عبر تغطيتها.

وعندما تقوم بتفعيل هذا الاختيار، فإنك تستطيع تحويل الساعة إلى الوضع الصامت في أي وقت مباشرةً عبر تغطية وجه الساعة.

إيقاظ الساعة داخل آخر تطبيق كنت تستخدمه

وتمتلك ساعة أبل عدة تطبيقات مختلفة ومتنوعة يمكنك استخدامها للحصول على المزيد من الوظائف أو قراءة الرسائل والتواصل الاجتماعي.

ولكن عندما تضع الساعة في وضع النوم أو تتركها لعدة دقائق دون استخدام، فإن هذا التطبيق يغلق تلقائيًا وتحتاج بعد ذلك لفتحه مجددًا.

ويمكنك تفعيل اختيار إيقاظ الساعة في آخر تطبيق قمت باستخدامه مباشرةً دون الحاجة إلى لفتحه يدويًا.

وتستطيع تفعيل هذا الاختيار عبر اتباع الخطوات التالية:

• توجه إلى إعدادات الساعة ومن ثم الإعدادات العامة.

• بعد ذلك توجه لاختيار إيقاظ الساعة.

• تجد داخل هذا القسم اختيارًا لإيقاظ الساعة تلقائيًا في آخر تطبيق كنت تستخدمه، وتستطيع التحكم في مدة استخدام التطبيق سواءً كانت آخر دقيقتين أو آخر ساعة.

استخدام الردود الافتراضية في ساعة أبل الذكية

يمكنك تجهيز مجموعة من الردود الافتراضية على الرسائل المختلفة، ومن ثم اختيار الرد الذي ترغب فيه بسهولة عبر الساعة.

وتستطيع استخدام هذا الاختصار للرد على الرسائل بشكل سريع أو تجنب الكتابة واستخدام الشاشة تمامًا.

لتفعيل هذه الخاصية يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

• توجه إلى تطبيق ساعة آبل في هاتفك، ومن ثم اختر قسم الرسائل.

• تجد داخل قسم الرسائل اختيار الردود الافتراضية، قم بالضغط عليه حتى تتحكم في الردود الافتراضية عبر ساعة آبل الذكية وإضافتها كما ترغب.

وتظهر أمامك الردود الافتراضية بشكل مباشر عندما تقوم بفتح تطبيق الرسائل وتختار الرد على الرسالة.

استخدام وضع النوم في ساعة أبل الذكية

تستطيع ساعة أبل تتبع الكثير من المعلومات عن طريقة نومك، وبالتالي مساعدتك في الحصول على نوم أفضل بشكل مريح أكثر.

ولكن قد لا يرغب جميع المستخدمين في تتبع نومهم عبر الساعة، وتستطيع تحويل الساعة إلى منبه صغير يعرض الوقت وموعد استيقاظك المقترح.

ويمكنك القيام بذلك عبر وضع الساعة على جانبها بدلًا من جعلها مستلقية فوق الشاشة أو فوق الجزء الخلفي منها.

وتستطيع أيضًا استخدام أوضاع التركيز الجديدة في الساعة لتربط هذا الوضع مع هاتف آيفون حتى يدخل الهاتف أيضًا في الوضع الصامت.