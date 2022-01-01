بلقيس تتألق وتُبهر الجمهور بحفل رأس السنة في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا كبيرًا ليلة رأس السنة على مسرح المارية بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الدول العربية.

بلقيس أشعلت الحفل بباقة من أجمل الأغاني الناجحة التي قدّمتها خلال الفترة الأخيرة والتي لاقت من خلالها نجاحًا كبيرًا، ونذكر منها “ممكن”، و”حالة جديدة”، و”دبلوماسي”، و”جبار” وغيرها.

وتألقت بلقيس خلال الحفل بإطلالة أكثر من رائعة، حيث ظهرت بفستان من اللون الأخضر، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الفنانة بلقيس قدمت مؤخرًا عددًا من الحفلات الناجحة في الإمارات بمناسبة احتفال الدولة بعيدها الخمسين وشاركت في ديو غنائي مع الفنانة العالمية إليشيا كيز في حفل أكسبو بدبي.

ومؤخرًا قدمت حفلًا جماهيريًا في ميدل بيست ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية وحضر الحفل ٢١٠ آلاف متفرج وهو الحفل الذي شاركت فيه الدي جي العالمي سلفادور.

ومن المقرر أن تسافر بلقيس إلى مصر خلال الفترة المقبلة لتصوير أحدث أغنياتها التي تقدمها باللهجة المصرية في ثاني تعاون مع الملحن عزيز الشافعي بعد أغنية “دبلوماسي” التي أصدرتها في موسم الصيف الماضي وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة وتعاونت من خلالها مع المخرج علي أبو طالب.