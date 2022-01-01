دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها برفقة شقيقتها من داخل الحرم المكي

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري بصورة لها توثق تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة تزامنا باحتفالها بعيد ميلادها واستقبال العام الجديد 2022 .

وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة برفقة شقيقتها ” إيمي سمير غانم ” من داخل الحرم المكي .. وأرفقتها بتعليق وجهت من خلاله الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها .. كما أعربت عن صعوبة هذا اليوم عليها وعلى شقيقتها بعد رحيل والديها .

فكتبت دنيا سمير غانم : ” شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي .. أنا بشكركم من كل قلبي ” .

وتابعت : ” النهاردة كان يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي ربنا يرحمهم يارب ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب ” .