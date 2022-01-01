مي عز الدين تثير قلق جمهورها حول وضعها الصحي

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 02:57 مساءً - أثارت الفنانة ” مي عز الدين ” قلق متابعيها ومحبيها عقب نشرها لمنشور من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام كشفت من خلاله عن معاناتها من آلام قوية بالمرارة .

وأشارت مي عز الدين في منشورها إلى أنها اضطرت لتناول كمية قوية من المسكنات لتخفيف الآلام التي تشعر بها وهناك إحتمالية أن تخضع لعملية جراحية .

فكتبت قائلة : ” كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل .. يارب بكرة مستاهلش عملية ” .