مي عز الدين تثير قلق جمهورها حول وضعها الصحي

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 02:57 مساءً - أثارت الفنانة ” مي عز الدين ” قلق متابعيها ومحبيها عقب نشرها لمنشور من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام كشفت من خلاله عن معاناتها من آلام قوية بالمرارة .
وأشارت مي عز الدين في منشورها إلى أنها اضطرت لتناول كمية قوية من المسكنات لتخفيف الآلام التي تشعر بها وهناك إحتمالية أن تخضع لعملية جراحية .
فكتبت قائلة : ” كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل .. يارب بكرة مستاهلش عملية ” .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.