فاتن موسى تبكي وتوجه رسالة لمصطفى فهمي : ” اعطيني حقوقي بسلام ومش عايزة اشوف وشك تاني “

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 02:57 مساءً - نشرت الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري والتي وجهت من خلاله رسالة إلى طليقها الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” .

وظهرت فاتن موسى في الفيديو وهي تبكي وتتحدث عن صدمتها في تصرفات الفنان مصطفى فهمي معها وحديثه ضدها في وسائل الإعلام .. كما طالبته بإعطائها كافة حقوقها الشرعية وفقًا للشرع والقانون .

فقالت : ” عيب تنهش بلحمي .. أنا كنت زوجتك، شرفك .. سمعتي سمعتك وشرفي شرفك، ولو أنا هيك عشت معي ليه 6 سنين .. صدمتي فيك أكبر صدمة بحياتي كلها وألمي ما إله حدود واللي حصل لي ولعائلتي بسببك ما بينوصف ” .

وتابعت فاتن موسى : ” بيكفي تحاربني وتستقوي علي وتتجبر علي وأنا ما نسيت لك الأيام الحلوة .. اعطيني حقوقي بسلام واللي بيرضي الله ورسوله .. بدي حقوقي القانونية والشرعية ومش عايزة اشوف وشك تاني ” .