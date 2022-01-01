شكرا لقرائتكم خبر عن من قسم الديكور للتمثيل.. سميرة محسن صاحبة الفضل فى دخول أحمد حلمى لعالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سميرة محسن عن أن الفنان أحمد حلمى كانت سببًا فى تحويله من قسم الديكور للتمثيل بعد ما قامت بتدريبه فى معهد الفنون المسرحية، وقالت فى تصريحات لها إنها طلبت منه أن يقوم بالمشاركة كممثل فى أحد مشاريع التخرج بالمعهد، ورشحته لبطولة مسرحية "حفار البحر" لـ هاملت، وحينما قام حلمى بتقديم الدور قالت الصالة: "هتفرقع من كثر الضحك".

الفنانة سميرة محسن قدمت العديد من الأعمال ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى والتدريس بالمعهد، حيث كانت سببًا فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا، منهم إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم من النجوم.

يذكر أن النجم أحمد حلمى يعود للمنافسات السينمائية في 2022 بعد غياب 3 أعوام منذ تقديمه فيلم "خيال مآتة" الذى تم عرضه عام 2018، حيث يعمل حلمى على تصوير فيلمه الجديد "العيل" الذى تقرر طرحه بشكل مبدئى في موسم عيد الفطر المقبل ليكون أول الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم.

فيلم "العيل" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.