شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس وكورونا تسببا فى إلغاء حفلات 4 مطربين من بينهم هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليلة رأس السنة الجديدة من كل عام ترتبط دائمًا بنجوم الغناء والطرب، يحث يقبلون على إحياء الحفلات الغنائية والموسيقية سواء بالفنادق أو النوادى أو بأماكن السهر المختلفة بمصر وباقى الدول العربية والتي تمتد أيضًا إلى الدول الأجنبية، ولكن هذا العام اضطرت بعض الشركات المنظمة للحفلات إلى قرار التأجيل أو الإلغاء وكانت أغلب الأسباب إما بسبب الكورونا وإما بسبب سوء الأحوال الجوية.



هانى شاكر

هانى شاكر

تسببت قرارات الحكومة المصرية بعدم إقامة حفلات فى القاعات المغلقة بالفنادق بسبب وباء كورونا، في إلغاء حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر ليلة رأس السنة، حيث كان مقرر إحياؤه داخل أحد الفنادق وذلك حسبما أكدت الشركة المنظمة في بيان لها أنه يتم تحديد موعد لاحق للحفل، وجاء في البيان: "رغم الإقبال الكبير على حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر والذى تقرر تأجيله لموعد آخر نظرًا لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات فى القاعات المغلقة بالفنادق بسبب وباء كورونا حرصًا على الجمهور ولذا تعتذر الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل، للفنان الكبير هانى شاكر وإلى كل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".



نيكول سابا

نيكول سابا

كان من المقرر أن تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة بالتحرير، ولكن الحفل شهد التأجيل على أن يتم تحديد موعد جديد لإقامتها لاحقا بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر احياء الحفل في الهواء الطلق.



فارس كرم

فارس كرم

أعلن الفنان فارس كرم عن اعتذاره عن أى ارتباطات فنية في ليلة رأس السنة وخلال الأيام الحالية بعد اصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: "أعتذر من جمهورى الكريم عن إلغاء أى ارتباط فنى متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتى بفيروس كورونا، أشكر تفهمكم ونلتقى على خير بإذن الله".



ويجز

ويجز

وقررت الشركة المنظمة لحفل المطرب ويجز، والتي كان مقرر إقامتها ليلة رأس السنة بالقاهرة الجديدة ضمن حفلات رأس السنة، تأجيل الحفل إلى يوم الجمعة الموافق 7 يناير المقبل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ.