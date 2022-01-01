شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها بأداء العمرة مع إيمى: دعينا لبابى ومامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة دنيا سمير غانم، بالعام الجديد وعيد ميلادها، بأداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة مع شقيقتها ايمى، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يومًا صعبًا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة، كما وجهت الدعاء أيضًا لكل شخص من الجمهور العظيم الذى دعا لهما فى أزمتهما.

ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمى، من الأراضى المقدسة عبر ستورى حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شكرًا لكل النعم اللى على شكل جمهور، اللى تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوى عشان عيد ميلادى، أنا بشكركم من كل قلبى".

وأضافت دنيا سمير غانم، "النهاردة كان يوم صعب أوى عليا وعلى إيمى، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابى ومامى، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللى دعالنا فى أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم وبتنمالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب".



دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى

وتحتفل النجمة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وتعد دنيا من أهم نجمات الدراما والسينما وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللا لا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وغيرها من الأعمال، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسلها "عالم موازى" خلال الفترة المقبلة.

دنيا سمير غانم اثبتت موهبتها وتركت بصمتها فى الفن من خلال الأعمال التى قدمتها فى السينما أو الدراما، فهى موهوبة فى الغناء أيضاً وقدمت عدة أغاني منها أغنية "قصة شتا" التي حازت علي إعجاب الجمهور في عام 2014، حيث حققت الأغنية الأرقام القياسية العربية ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013، وقدمت الكثير من الإعلانات، وفي عام 2015 شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكس فاكتور بجانب الفنانة إليسا، والفنان راغب علامة.



إيمى ودنيا فى العمرة