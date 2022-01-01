شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش وأحمد سعد يشعلان أضخم حفلات رأس السنة بمدينة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجمان رامي عياش وأحمد سعد في إحياء حفلات رأس السنة 2022 بمدينة الجلالة، بحضور الآلاف من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية.

أحيا أولى فقرات الحفل أحمد سعد الذي قدم عددا كبيرا من أغانيه الشعبية والطربية المميزة منها "بحبك يا صحبي"، "تاج الملوك"، "حسبتها غلط"، "يا بخته" و"خليك رقيق يا قلبها" " يا متدلع".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وتصاعدت أجواء الإثارة والحماس بظهور رامي عياش الحفل الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتتالية طوال فترة تواجده على أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها "قصة جب"، "يا مسهر عيني، بالعكس، يا حبيبي القلب مال" ، يا بنت السلطان، أنا بدي جن، مبروك، وغيرها من الأغانى.