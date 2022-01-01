شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تتقمص شخصية قاتلة زوجها: يا ريت نبدأ السنة الجديدة بالتسامح والحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمصت الفنانة زينة، شخصية قاتلة زوجها وإلقاء الجثة فى القمامة، وذلك احتفالاً بحلول العام الميلادى الجديد، مهنئة جمهورها ومتابعيها بـ2022، طالبة أن يبدأ الجميع السنة الجديدة بالحب والتسامح، ونشرت زينة، الفيديو عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "ياريت كلنا نبدأ السنة الجديدة بالتسامح والحب".

كما نشرت زينة، فيديو آخر عبر ستورى حسابها على إنستجرام، هنأت فيها ابنيها زين وعز، بالعام الجديد، كما هنأت جمهورها مرة أخرى، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب يكون عام سعيد على الجميع، ويارب ميكونش فى حروب ولا كورونا وتكون أحلى سنة".

وكانت الفنانة زينة، بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "420 دقيقة" منذ عدة أيام، الذى يعد اسما مبدئيا للمسلسل، المقرر أن يُعرض على أحد المنصات الرقمية، من تأليف محمد رجاء، إخراج هانى خليفة، حيث صورت زينة بعض مشاهد المسلسل فى أحد الديكورات الخاصة بالعمل.

مسلسل "420 دقيقة" يعد من الأعمال ذات الحلقات القصيرة ويضم 6 حلقات فقط، ويشارك فى بطولته كل من: رشدى الشامى وعدد كبير من الفنانين الشباب، حيث من المقرر الإعلان عنهم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك فى بطولته كل من: أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.