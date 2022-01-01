"بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى".. أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل عديدة بخصوص حياتها الشخصية وبناتها، وأشياء أخرى، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC.

نستعرض لكم أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب بالحلقة في التقرير التالي:

- عندي شوية عفاريت في البيت حلوين ومصاحباهم.. بسمع حاجات بتناديلي.. وأقول حاضر جاية أهو.. مش بروح لكن برد السلام.. ومش بخاف منهم.

- استثمرت حاجات حلوة في الدنيا، في إشارة إلى ابنتيها مريم وهنا.

- مريم هنومة شوية بتتكسف، وهنا ذكية عارفة عايزة تعمل إيه.

- مريم رسامة ماهرة، وأنا حامل فيها كنت بلون كتير وأكل بونبوني وشيكولاتة، طالعة بتحب الحلو والرسم وهما الاتنين شطار في المدرسة جدا.

- إحنا كستات جامدين جدا، وعندنا طاقة حلوة، أنا حابة نفسي اليومين دول وبحب أي حاجة.

- مش كل واحدة تتخانق مع زوجها تحلقله شعرها وتقوله زي شيرين.

- بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي.

- محاربات مرضى السرطان أبلغوني أنهم مش مكسوفين من شكلهم فأنا محنتي جت أمل بالنسبة لهم.. فعايزة أقولهم إحنا لا نقل أنوثة.

- أول حاجة كنت خايفة منها بعد ما حلقت شعري، قبل ما أطلع هي البنات وإنهم يتعقدوا ويقولوا إيه ده.. بس طلعوا عيال مكحرتين وبيفهموا ويقدّروا".

- "سيدنا القماص" أكتر أغنية بتعبر عني.

- أغنية "بتوحشني" ما زالت قادرة على إبكائي.

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، أحدث أغانيها "وبحلفلك"، عبر قناتها الرسمية في موقع "إيوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس محمد مجدي.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي أصدرته قبل أيام، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأكدت شيرين في بيانها، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي، فاجأت خلاله جمهورها بظهورها حليقة الشعر.