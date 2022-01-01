أول "تيك توك" لـ إلهام شاهين في 2022 بصحبة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها وجمهورها، احتفالها بالعام الميلادي الجديد 2022، بصحبة شقيقها الفنان أمير شاهين.

ونشر كل منهما مقطع فيديو، عبر حسابيهما على "تيك توك" و"إنستجرام"، وظهرا فيه وهما يحتفلان داخل المنزل، وتقمصا شخصية الفنان محمد هنيدي والراحل فؤاد خليل في فيلم "جاءنا البيان التالى" خلال مشهد التهنئة بالعام الجديد.

وعلقت إلهام، على الفيديو: "تيك توك 2022.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير happy New year".

فيما علق شقيقها أمير شاهين، على نفس الفيديو الذي أعاد نشره عبر حسابه على إنستجرام: "أول تيك توك لإلهام شاهين 2022".

يذكر أن إلهام شاهين، تشارك في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، ويشاركها في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد السعدني، ومن تأليف محمد هشام عبية.