هكذا استقبلت مي كساب العام الجديد 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استقبلت الفنانة مي كساب، العام الجديد 2022، بذكر الله -عز وجل، من خلال تدوينة لها عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت مي: "ونبدأ السنة الجديدة بالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. كل سنة وأنتم في صحة وسعادة ورضا وستر.. العام الجديد 2022".

ويعرض للفنانة مي كساب، بداية من اليوم السبت، مسلسل "الحلم"، على شاشة "الحياة"، مع النجوم: محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو رية، وأنوشكا، ومدحت تيخة، ورشا الخطيب، وياسمين جمال ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، من إخراج حسني صالح.

وتخوض الفنانة مي كساب، السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل من تأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وعلاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج مها سليم.