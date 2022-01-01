أول تدوينة لـ إليسا في العام الجديد 2022.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

في أول تدوينة لها في العام الجديد 2022؛ تمنّت النجمة اللبنانية إليسا، أن يكون العام مليئا بالصحة والسعادة على الجميع.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "سنة جديدة سعيدة للجميع.. أتمنى أن تكون سنة مباركة مليئة بالصحة والسعادة قبل كل شيء.. ابقى إيجابيا وقد يعود لك.. أحبكم جميعا".

يذكر أن إليسا طرحت في أغسطس 2020، ألبوم "صاحبة رأي" وتضمن 18 أغنية، هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت".

وأيضا أغاني: "أنا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".