حسين الجسمي يرسم لوحة رائعة الجمال مع جمهوره في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنة حافلة بالنجاحات الإستثنائية، اختتم النجم الإماراتي حسين الجسمي العام 2021 بواحدة من أضخم السهرات في جزيرة المارية في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفل “الجسمي” مع الآلاف من محبّيه في الإمارات بحلول العام الجديد 2022، إذ انتظره الجمهور الذي حضر الحفل من أجل تقديم فقرته الغنائية والاستمتاع بأجمل ما غنى.

وحرص حسين الجسمي في الحفل على تقديم مجموعة من أجمل أعماله في عام 2021 والتي كان من بينها أغنية “بالبنط العريض” والتي تفاعل معها الجمهور وردد كلمات الأغنية في الحفل، كما قدم كذلك النجم الإماراتي كل من أغنية “حتة من قلبي” وأغنية “ما بحبك” التي تعتبر أحد أحدث الأغاني التي طرحها مؤخرا على قناته الرسمية على “يوتيوب”.

أشعل “الجسمي” الأجواء ورسم لوحة فنية رائعة الجمال مع الجمهور الذي تفاعل معه بشكل غير مسبوق فأضاء سماء أبو ظبي في أضخم حفلات رأس السنة لهذا العام. ونشر حسين صورًا من الحفل عبر صفحتاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلق قائلًا: “رسمتم لوحة رائعة الجمال بحضوركم وتفاعلكم أحبابنا في استقبال العام الجديد 2022 في أبوظبي”.

يذكر أن حسين الجسمي كان قد شارك بعدد كبير من الحفلات خلال العام 2021، وتحديدًا بعدما عادت الحفلات بالحضور الجماهيري عقب تجاوز أزمة فيروس كورونا.