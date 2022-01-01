يارا تتألق ليلة رأس السنة وتستقبل العام الجديد بحفل رائع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط حشد كبير من جمهورها، استقبلت النجمة اللبنانية يارا عام 2022 في حفل ضخم احيته في دبي فستيفال – سيتي مول في الإمارات.

وقد ودعت يارا عام 2021 بحفلة تكللت بالنجاح وذلك بعدما اعتلت المسرح وسافرت بين اغانيها القديمة والجديدة كما غنت أحدث إصداراتها، أغنيات ألبومها اللبناني – المصري الجديد (مليت) حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات ورقصوا وغنوا على انغامها.

تألقت يارا خلال الحفل ببدلة نسائية أنيقة جدًا، كشفت عن رشاقتها وأنوثتها وبدت جميلة وملفتة للانظار جداً.

على صعيد آخر، تواصل يارا طرح أغنيات ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد “ميلت”، إذ يتألف الألبوم من ثماني أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية اضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت بدورها أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل شهر. ثم أغنية “بعد هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ أسبوع.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها يارا على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود من خلال الألبوم إلى الأغنيات اللبنانية والمصرية بعد إطلاق ألبومها الخليجي “غير الناس” في فبراير الماضي.