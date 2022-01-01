شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "الجريمة" بحضور أبطاله فى التجمع الخامس 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز إقامة عرض خاص يوم 4 يناير الموافق يوم الثلاثاء المقبل، بإحدى السينمات فى التجمع الخامس، ومقررًا طرحه فى جميع دور العرض يوم 5 يناير الموافق يوم الأربعاء.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم، طرحت بوسترات لأبطال العمل، وتصدر النجم أحمد عز فى بوستر خاص به والنجم ماجد الكدوانى وميرنا نور الدين للترويج قبل عرضه بأيام فى السينمات ضمن أفلام موسم رأس السنة.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى ومحمد الشرنوبى وميرنا نور الدين وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

والعمل أحداثه تكون فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.