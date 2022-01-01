احلام ونوال الكويتية بإطلالة مليئة بالحب من الرياض.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة الاماراتية احلام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف وعفوي جمعها بالفنانة نوال الكويتية على هامش مشاركتهما بحفلة رأس السنة في موسم الرياض في السعودية.
وظهرت احلام ونوال الكويتية في الفيديو وهما يتحدثان ويضحكان بشكل عفوي قبل ان يلتفتا الى الكاميرا ويرسلا القبلات.
واكتفت احلام بالتعليق على الفيديو كاتبة: “مع اختي وحبيبتي”.
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