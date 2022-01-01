أروى جودة تبدأ العام الجديد بـ”حرب نفسية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ الممثلة أروى جودة خلال الأيام القليلة القادمة من العام الجديد تصوير أول مشاهدها في مسلسل “حرب نفسية”، والذي يعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة وقالت في تصريحات صحفية: المسلسل قصة وسيناريو وحوار أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته مصطفى درويش، وعصام السقا، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط في إطار تشويقي.

وأضافت أروى: تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم “بنات رزق”، بجانب مي عمر، وشيرين رضا، وهو فكرة د. اسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث الفيلم في قالب تشويقي سيتم تصوير الفيلم في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات، وأقدم خلال الفيلم شخصية كوميدية مختلفة عني تماماً، من خلال 4 بطلات يقدمن بطولة كوميدية مليئة بالإثارة والأكشن خلال الأحداث.

وعن مصير فيلم “أشباح أوروبا”، الذي شاركت في بطولته مع أحمد الفيشاوي، وهيفاء وهبي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتم الانتهاء من تصويره قبل أكثر من عام قالت أروى: ليست لديَّ معلومات واضحة عن مصير هذا الفيلم، فقد شاركت فيه “ضيفة شرف”، وقدمت دور فتاة تدعى “إيفا”، وتدور قصته حول زوجة تنجب توائم عدة، ويضطر الزوج إلى بيع عدد منهم بسبب الفقر المدقع.